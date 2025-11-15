По меньшей мере девять человек погибли и еще 29 получили ранения во время мощного взрыва в полицейском участке Ноугам недалеко от Шринагара (Джамму и Кашмир). Трагедия произошла в пятницу вечером, когда сотрудники полиции и криминалисты обследовали большую партию взрывчатых веществ, ранее изъятых в индийском городе Фаридабад (штат Харьяна), передаёт BAQ.KZ.

Согласно данным телеканала NDTV, большинство погибших — это сотрудники полиции и эксперты-криминалисты. Также в число жертв вошли два представителя администрации Шринагара.

Пострадавших доставили в армейский госпиталь 92 Base Hospital и в медицинский институт Sher-i-Kashmir (SKIMS). Район происшествия оцеплен, на место прибыли руководители полиции.

Инцидент случился в момент, когда группа криминалистов проводила проверку хранившихся в участке взрывчатых веществ. По данным источников, причиной трагедии могло стать неконтролируемое срабатывание одного из зарядов.