Прибыль "КазМунайГаза" снизилась на фоне падения мировых цен на нефть
Колебания котировок на мировых рынках стали ключевым фактором падения.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Национальная компания "КазМунайГаз" по итогам первого полугодия 2025 года сократила чистую прибыль на 2,8%, до 534 млрд тенге (1,04 млрд долларов США). Основной причиной стало снижение мировых цен на нефть, говорится в опубликованной финансовой отчетности компании, передает BAQ.KZ.
Несмотря на это, выручка КМГ выросла на 6,2%, до 4,5 трлн тенге, чему способствовал рост переработки на заводах KMG International и ослабление тенге к доллару. EBITDA компании увеличилась на 16,1%, до 1,1 трлн тенге.
По производственным показателям КМГ также зафиксировал рост: добыча нефти и конденсата увеличилась на 8,8%, до 13 млн тонн, а переработка сырья – на 16,5%, до 10,4 млн тонн.
Компания сократила чистый долг почти на треть – с 1,16 трлн до 803 млрд тенге, а свободный денежный поток вырос на 12,9%, до 682 млрд тенге.
Самое читаемое
- Казахстанцы сравнили зарплаты с другими странами и потребовали поднять МЗП
- Трагедия в Урджаре: погибшие дети были в гостях у бабушки
- Миллиарды уходят в республику: почему Усть-Каменогорск застрял в советском облике
- Блогер Аксултан Калиев принёс публичные извинения родителям детей с ДЦП
- Перевозка чужой посылки обернулась уголовным делом для казахстанца