Национальная компания "КазМунайГаз" по итогам первого полугодия 2025 года сократила чистую прибыль на 2,8%, до 534 млрд тенге (1,04 млрд долларов США). Основной причиной стало снижение мировых цен на нефть, говорится в опубликованной финансовой отчетности компании, передает BAQ.KZ.

Несмотря на это, выручка КМГ выросла на 6,2%, до 4,5 трлн тенге, чему способствовал рост переработки на заводах KMG International и ослабление тенге к доллару. EBITDA компании увеличилась на 16,1%, до 1,1 трлн тенге.

По производственным показателям КМГ также зафиксировал рост: добыча нефти и конденсата увеличилась на 8,8%, до 13 млн тонн, а переработка сырья – на 16,5%, до 10,4 млн тонн.

Компания сократила чистый долг почти на треть – с 1,16 трлн до 803 млрд тенге, а свободный денежный поток вырос на 12,9%, до 682 млрд тенге.