Прибыль растет, сроки срываются: Бектенов раскритиковал «Самрук-Қазына»

Выручка «Самрук-Қазына» выросла на 13%, чистая прибыль на 19%. Но хорошие финансовые показатели не уберегли руководство фонда от критики. Премьер-министр Олжас Бектенов выразил недовольство срывами сроков крупных инвестиционных проектов и потребовал усилить контроль за их реализацией.

Проблему затянувшегося строительства энергетических объектов ранее затронул Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Послании от 28 октября.

«И сейчас срывается ввод в строй генерирующих мощностей в Туркестане, Кызылорде, Алматы, Экибастузе», - заявил Глава государства.

Теперь сроки строительства этих объектов находятся под усиленным контролем Правительства.

На заседании совета директоров «Самрук-Қазына» Олжас Бектенов раскритиковал руководство фонда и дочерних компаний за допущенные срывы сроков инвестиционных проектов.

Премьер-министр поручил усилить контроль за выполнением установленных графиков. Отдельное внимание уделено своевременному вводу генерирующих мощностей в Туркестане, Кызылорде, Алматы и Экибастузе, а равно строительству газоперерабатывающих заводов.

43,8 трлн тенге на инвестиционные проекты

Сейчас фонд реализует 69 крупных проектов общей стоимостью 43,8 трлн тенге. По 44 из них ведутся строительно-монтажные работы, остальные находятся на разных стадиях реализации.

Наибольшие инвестиции приходятся на нефтегазовую промышленность, нефтегазохимию и традиционную энергетику. В числе других направлений развитие газотранспортной инфраструктуры, транспорта и коммуникаций.

Председатель правления фонда Нурлан Жакупов сообщил, что за девять месяцев 2026 года выручка выросла на 13%, чистая прибыль на 19%. План по основным производственным показателям выполнен.

Что уже запустили

В октябре между Казахстаном и Азербайджаном запустили волоконно-оптическую линию связи протяженностью 380 километров. Проект расширяет возможности международного обмена данными.

Началось движение по новой железнодорожной линии Дарбаза - Мактаарал. Первый грузовой поезд с казахстанским углем отправился по ней в Узбекистан. Ожидается, что магистраль увеличит пропускную способность железнодорожной сети и расширит экспортные маршруты.

Фонд впервые разместил облигации в юанях на сумму 3 млрд юаней на Гонконгской фондовой бирже и Международной бирже «Астана».

Заказы казахстанским производителям выросли на 45%

За девять месяцев объем закупок фонда у казахстанских компаний составил около 1,4 трлн тенге. Это на 45% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Объем офтейк-контрактов достиг 73 млрд тенге.

По итогам заседания Бектенов поручил продолжить работу по увеличению доли отечественных товаров, работ и услуг в закупках фонда.

Отдельно рассмотрены социальные проекты. В 2027 и 2028 годах планируется завершить строительство ряда крупных медицинских объектов в Астане, Туркестане и Петропавловске. Предусмотрены проекты в сфере инклюзивного спорта, реабилитации, образования и культуры.