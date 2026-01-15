Два сильных взрыва прогремели в центре нидерландского города Утрехт, передает BAQ.kz со ссылкой на телеканал RTL.

Масштаб произошедшего можно понять по снимкам. Сразу после взрывов начался пожар. Сообщается как минимум об одном пострадавшем, однако точного количества людей, которые могли оказаться в эпицентре пока не знают. Причины произошедшего выясняются. Ровно как и ущерб, причиненный имуществу. Мэр города Шарон Дейксма находясь на месте пожара сообщила, что точная степень повреждения зданий пока не ясна.