Приезжайте заранее: пассажиров предупредили о высокой нагрузке в аэропортах Алматы
Поток пассажиров растет.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Авиакомпания FlyArystan предупредила пассажиров о возможных задержках при регистрации и предполетном досмотре в Международном аэропорту Алматы, передает BAQ.KZ.
По информации перевозчика, в связи с увеличенной загруженностью время ожидания в терминале может быть дольше обычного.
Пассажиров просят прибывать в аэропорт заранее, чтобы пройти все формальности спокойно и без спешки. Представители авиакомпании напоминают, что регистрация на рейсы и посадка завершаются строго по расписанию, а самолёты не ждут опоздавших. Особенно это касается популярных направлений, где плотный трафик и высокая загрузка терминала могут стать причиной непредвиденных задержек.
Во избежание стрессовых ситуаций FlyArystan настоятельно рекомендует пассажирам внутренних рейсов приезжать в аэропорт как минимум за два часа до вылета, а для международных — за три. Дополнительную информацию, в том числе о том, что делать, если вы всё же не успели на рейс, можно найти на официальном информационном канале авиакомпании в Telegram.
Самое читаемое
- Без статуса и внимания: Как сейчас живут потомки облученных на ядерном полигоне в Семее
- В Алматы задержали российскую активистку: ей грозит экстрадиция
- Трамп намекнул на визит в Казахстан и похвалил Токаева
- Мощное землетрясение произошло на западе Турции
- В Аргентине нашли украденные шедевры: дочери нациста предъявили обвинения