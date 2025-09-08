Авиакомпания FlyArystan предупредила пассажиров о возможных задержках при регистрации и предполетном досмотре в Международном аэропорту Алматы, передает BAQ.KZ.

По информации перевозчика, в связи с увеличенной загруженностью время ожидания в терминале может быть дольше обычного.

Пассажиров просят прибывать в аэропорт заранее, чтобы пройти все формальности спокойно и без спешки. Представители авиакомпании напоминают, что регистрация на рейсы и посадка завершаются строго по расписанию, а самолёты не ждут опоздавших. Особенно это касается популярных направлений, где плотный трафик и высокая загрузка терминала могут стать причиной непредвиденных задержек.

Во избежание стрессовых ситуаций FlyArystan настоятельно рекомендует пассажирам внутренних рейсов приезжать в аэропорт как минимум за два часа до вылета, а для международных — за три. Дополнительную информацию, в том числе о том, что делать, если вы всё же не успели на рейс, можно найти на официальном информационном канале авиакомпании в Telegram.