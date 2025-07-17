Прилетела в отпуск без вещей: авиакомпанию обязали выплатить казахстанке компенсацию
Авиакомпанию наказали за стресс пассажирки.
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В Шымкенте суд обязал авиакомпанию выплатить компенсацию за моральный вред пассажирке, чей багаж был доставлен с опозданием, передает BAQ.KZ.
Как установил суд, пассажирка после прилета из Алматы во вьетнамский город Фукок не получила свой багаж. После обращения в авиакомпанию её чемодан был найден и доставлен через два дня.
Межрайонный суд по гражданским делам города Шымкента частично удовлетворил иск казахстанки, взыскав с авиаперевозчика неустойку за просрочку доставки багажа. Однако в компенсации морального вреда было отказано.
Коллегия по гражданским делам изменила это решение, указав, что в соответствии с Законом РК "О защите прав потребителей" компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения материальных убытков. С учётом этого, суд второй инстанции взыскал с авиакомпании также сумму морального вреда в пользу истца.
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