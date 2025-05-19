В Жезказгане инцидент с участием пьяного мужчины, пристававшего к несовершеннолетней возле магазина, может получить уголовную квалификацию. Об этом сообщили в Специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям, передает BAQ.KZ.

Суд рассматривал дело гражданина "С", привлечённого по части 1 статьи 434 КоАП РК — мелкое хулиганство. Согласно материалам дела, 20 апреля 2025 года он в состоянии алкогольного опьянения подошёл к несовершеннолетней "Қ" возле магазина "Асел", завёл с ней разговор, обнял, поцеловал и попросил номер телефона. Девочка закричала, после чего мужчина скрылся.

На суде он признал свою вину, заявив, что по ошибке принял потерпевшую за свою дочь. Также он выразил раскаяние.

Однако суд посчитал, что в действиях гражданина "С" усматриваются признаки уголовного правонарушения по статье 121-1 УК РК — и прекратил административное производство. Материалы дела направлены в органы досудебного расследования для юридической оценки действий мужчины.

Статья 121-1 УК РК ("Иные действия сексуального характера без насилия") предусматривает уголовную ответственность.

Согласно статьям 742 и 829-14 (п.2 ч.7) КоАП, суд имеет право передать материалы по подследственности, если усматриваются признаки уголовного правонарушения.

Дело находится на контроле правоохранительных органов.

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