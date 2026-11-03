Приоритеты развития страны обсудили с жителями Алматинской области

В Алматинской области прошла серия встреч, посвящённых разъяснению основных положений Послания Президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана от 28 октября 2026 года. Обсуждения состоялись в Конаеве, Каскелене и Илийском районе с участием депутатов Курултая, членов Народного Совета, представителей государственных органов, общественности и жителей региона.

Главной темой встреч стали экономическое и социальное развитие области, повышение благосостояния населения, модернизация инфраструктуры и реализация обозначенных в Послании реформ.

Открывая встречу в Конаеве, заместитель акима Алматинской области Гани Майлыбаев отметил, что поставленные Главой государства задачи имеют важное значение для развития регионов и повышения качества жизни населения.

Депутаты Курултая Ляззат Жылкыбаева и Арман Жансенгиров затронули вопросы социальной политики, образования и поддержки педагогов. В частности, обсуждалось повышение минимальной заработной платы с 85 до 110 тысяч тенге, улучшение условий труда учителей и медицинских работников, развитие инклюзивного образования и сокращение избыточной отчётности в школах.

Члены Народного Совета Казахстана Нурторе Жусип и Нурсултан Орынбасаров остановились на перспективах экономического развития региона, использовании сельскохозяйственного и транспортно-логистического потенциала, строительстве социальных объектов и поддержке предпринимательства. Отдельно была отмечена роль развития города Алатау в расширении экономических возможностей области.

Заместитель министра финансов Асет Турысов рассказал о финансировании социальной инфраструктуры. По его словам, 1,5 трлн тенге из Национального фонда направят на строительство современных школ, поликлиник и других социальных объектов.

В Каскелене вице-министр энергетики Кайырхан Туткышбаев рассказал о модернизации энергетической инфраструктуры и обеспечении энергетической безопасности страны.

Отдельное внимание участники уделили развитию социальной инфраструктуры Алматинской области. Как сообщил Гани Майлыбаев, в 2025 году в регионе открыли 18 школ на 14 250 ученических мест. Перед началом нынешнего учебного года введены в эксплуатацию ещё пять школ на 4 200 мест, капитальный ремонт проведён в десяти образовательных учреждениях.

В сфере здравоохранения за прошлый год открыли 43 объекта, в том числе 37 в рамках национального проекта по модернизации сельского здравоохранения. Ещё на пяти объектах провели капитальный ремонт, а в текущем году начали работу два новых учреждения.

На встрече в Илийском районе обсудили привлечение инвестиций, создание рабочих мест, развитие производства и предпринимательства, модернизацию дорожной и инженерной инфраструктуры. Также затронули вопросы цифровизации, повышения качества государственных услуг, поддержки молодёжи и защиты прав граждан.

Встречи прошли в формате открытого диалога. Жители смогли озвучить волнующие их проблемы. В частности, были подняты вопросы нехватки мест в школе села Кыргауылды, капитального ремонта школы имени А. Пушкина в Каскелене, модернизации Дома культуры в селе Бекболат и обеспечения питьевой водой микрорайона «Карлыгаш».

Жители Илийского района также обратили внимание на условия труда и заработную плату работников образования, социальные выплаты, строительство новых школ и защиту профессиональных прав педагогов. Представители информационно-разъяснительной группы ответили на поступившие вопросы и предоставили необходимые разъяснения.

Участники встреч подчеркнули, что реализация задач, обозначенных в Послании Президента, требует совместной работы государственных органов и общества, а также постоянного диалога с населением.