Специализированный межрайонный экономический суд признал недействительной сделку по приватизации двухэтажной пристройки к средней школе в Караганде, а также договор купли-продажи земельного участка площадью 1 гектар, передает BAQ.KZ.

Решение принято по иску уполномоченного органа, который выявил многочисленные нарушения законодательства при передаче объекта частному университету.

Согласно материалам дела, в 2000 году департамент управления коммунальной собственностью реализовал пристройку частному вузу за 789 тысяч тенге. В 2006 году акимат города предоставил жителю Караганды право собственности на земельный участок для эксплуатации этой пристройки. Однако в 2009 году постановление акимата было изменено, и землепользователем вместо гражданина был указан университет. Позже вуз заключил договор купли-продажи с Отделом земельных отношений.

Проверка показала, что пристройка не была выделена как отдельный объект, а входила в состав школы, которая на момент приватизации не была ликвидирована и продолжала функционировать как образовательное учреждение. Кроме того, школа и пристройка находились на неделимом участке с единым кадастровым номером, что исключает возможность раздела или выдела доли в натуре.

Суд отметил, что подобные сделки, нарушающие нормы законодательства и противоречащие основам правопорядка, подлежат признанию недействительными. Также указано, что исковая давность не истекла, поскольку уполномоченному органу стало известно о нарушениях только после проведения проверки.

В итоге суд отменил договоры купли-продажи и постановления акимата, вернув стороны в исходное правовое положение.