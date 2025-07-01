В Алматы патрульные полицейские задержали иностранного гражданина, который отказался выполнять законные требования и попытался избежать ответственности, просто… притворившись спящим, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Инцидент произошёл после того, как полицейские остановили автомобиль BMW с иностранными номерами. За рулём находился гражданин одной из соседних стран. На законное требование предъявить документы и выйти из машины мужчина отреагировал неожиданным образом: он заблокировал двери, откинулся на сиденье и закрыл глаза, делая вид, что спит.

Такое поведение было расценено как прямое неподчинение сотрудникам правоохранительных органов и демонстративное неуважение к казахстанским законам. Позже выяснилось, что этот автомобиль неоднократно фиксировался в Алматы за серьёзные нарушения правил дорожного движения. Общая сумма неоплаченных штрафов составила 404 тысячи тенге.

Полицейские доставили нарушителя в отдел, а автомобиль был эвакуирован на специализированную штрафстоянку. Суд назначил водителю административный арест сроком на 10 суток за неподчинение требованиям сотрудников полиции.

— "Закон одинаков для всех — независимо от гражданства, места регистрации автомобиля или статуса водителя. Требования полицейского, действующего в рамках закона, обязательны для исполнения. Подобные нарушения будут строго пресекаться", — подчеркнул заместитель начальника управления местной полицейской службы ДП Алматы Тимур Ногайбаев.

Полиция Алматы в очередной раз призывает всех водителей — и местных, и иностранных — уважать правила дорожного движения и следовать указаниям сотрудников полиции. Игнорирование закона в Казахстане неизбежно повлечёт ответственность.