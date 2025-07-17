Привязал к лошади и волок по степи? В Жетысу расследуют зверское убийство женщины
Женщину замучили до смерти.
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В селе Аксуского района области Жетысу произошло преступление, от которого стынет кровь: 32-летняя Айзат Джуманова, по словам родственников, погибла в результате жестокой расправы. В убийстве подозревается её супруг, передает BAQ.KZ.
О жутком преступлении стало известно благодаря журналистке Сандугаш Дуйсеновой, которая рассказала об этом в соцсетях.
Родственники погибшей утверждают, что трагедия произошла на глазах двухлетней дочери Айзат. Сначала между супругами вспыхнула ссора, а затем, по словам близких, последовало многочасовое насилие. Женщину, как считают родные, истязали с крайней жестокостью.
Медицинское заключение, по сути, представляет собой перечень пыточных методик: закрытая черепно-мозговая травма, ушиб и отёк мозга, перелом основания черепа, множественные переломы конечностей и таза. На теле — следы волочения по грубой поверхности.
Сестры Айзат, которые совершали омовение перед похоронами, рассказывают, что на её запястьях "не осталось кожи — всё было содрано до мяса". Семья предполагает, что женщину связали арканом и волокли за лошадью по степи.
"Это не просто убийство — это казнь. Как в старину: привязали и тянули, пока тело не превратилось в изломанный каркас", — со слезами говорит мать погибшей.
Известно, что подозреваемый муж Айзат занимается фермерским хозяйством, у него — крупное поголовье лошадей.
В департаменте полиции области Жетысу сообщили, что по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлёкшего смерть, проводится досудебное расследование. Подозреваемый задержан и водворён в изолятор временного содержания.
Расследование находится на особом контроле. Назначены судебно-медицинские экспертизы, проверяются все версии.
"Следственные действия осуществляются строго в рамках законодательства, с неукоснительным соблюдением прав и законных интересов участников процесса. Виновные понесут ответственность в полном объёме закона. Иная информация в интересах следствия не разглашаются", - говорится в сообщении ДП.
Родные погибшей требуют справедливости и настаивают на том, чтобы дело переквалифицировали в "Убийство с особой жестокостью".
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