Утром 29 ноября алматинская каратистка Бэлла Самашева одной из первых среди спортсменов города приняла участие во внеочередных выборах депутатов маслихата Алматы. Она проголосовала на избирательном участке, расположенном в школе №115 им. Д. Бабаева в микрорайоне Алтай-1 Турксибского района.

Для спортсменки участие в выборах — возможность выразить свою гражданскую позицию и принять участие в выборе депутатов, которые будут представлять интересы жителей города, где она живет и тренируется.

Бэлла Самашева представляет Алматы и выступает в составе национальной сборной Казахстана по каратэ WKF. На XX летних Азиатских играх в Японии спортсменка завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 55 кг.

Напомним, на депутатские мандаты в маслихате Алматы претендуют 168 кандидатов, из них 109 — по партийным спискам и 59 — по одномандатным избирательным округам.

В городе работают 670 избирательных участков, на 41 из них доступен сервис однодневной регистрации.

Голосование продлится до 20:00.