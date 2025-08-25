Призыв в армию по SMS: Минобороны вынесло проект на обсуждение
SMS станут официальной повесткой для призывников.
Министерство обороны Казахстана предложило официально закрепить SMS-сообщения как надлежащий способ оповещения граждан о призыве на воинскую службу, передает BAQ.KZ.
Соответствующий проект опубликован на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения.
В документе уточняется, что изменения направлены на конкретизацию порядка организации и проведения призыва, а также на внедрение единых подходов к этой процедуре.
"Проект предусматривает возможность реализации отсрочки от призыва на срочную воинскую службу через государственную услугу, а также признаёт SMS-сообщение на телефонный номер гражданина, подлежащего призыву на воинскую службу, надлежащим видом оповещения", — говорится в пояснении.
Обсуждение проекта продлится до 9 сентября.
Напомним, ранее мажилис одобрил законопроект о военно-патриотическом воспитании. Одной из его норм стала возможность направления Министерством обороны SMS-сообщений казахстанским призывникам.
