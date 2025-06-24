Суд города Шымкент признал местного жителя виновным в пропаганде терроризма и приговорил его к 7 годам лишения свободы, передает BAQ.KZ.

Согласно материалам уголовного дела, фигурант распространял идеи религиозного экстремизма, оправдывал насилие и призывал своё окружение к совершению убийств. Уголовное дело расследовалось КНБ и передано в суд с доказательной базой, подтверждающей его радикальную деятельность.

Кроме того, в июне 2025 года аналогичные приговоры были вынесены в Атырауской и Актюбинской областях: два гражданина Казахстана осуждены за пропаганду терроризма среди верующих — на 7 и 6 лет соответственно. По данным спецслужб, оба ранее привлекались к уголовной ответственности за общеуголовные преступления и пытались выехать в зоны террористической активности.

Все приговоры вступили в законную силу.

В КНБ отмечают, что с начала года по делам о террористических и экстремистских преступлениях осуждены уже 52 человека, включая двух иностранных граждан. В отношении ещё 52 подозреваемых следственные действия продолжаются.