Проблемные кредиты на 2,5 трлн тенге: что предлагают сделать

Новые подходы к снижению долговой нагрузки населения обсудили в партии «Әділет». Во встрече приняли участие представители государственных органов, Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, Национального банка и банков второго уровня.

Участники рассмотрели меры поддержки заемщиков, повышение финансовой и правовой грамотности населения, а также предложения по совершенствованию законодательства.

Сколько казахстанцев имеют проблемные кредиты

По словам заместителя председателя Курултая Дании Еспаевой, более 1,3 млн казахстанцев имеют проблемные кредиты. Объем задолженности с просрочкой свыше 90 дней достиг 2,5 трлн тенге.

Она отметила, что многие граждане не знают о своих правах и доступных механизмах защиты.

«В регионах многие граждане просто не знают, какими механизмами могут воспользоваться. Например, что можно обратиться к банковскому омбудсмену или какие ограничения предусмотрены при работе с проблемной задолженностью. Поэтому важно повышать не только финансовую, но и правовую грамотность населения», – сказала Дания Еспаева.

Она также обратила внимание на необходимость соблюдения нормы, согласно которой при взыскании задолженности на счете должника должна оставаться сумма не менее двух прожиточных минимумов.

Как помогает проект «Қарызсыз қоғам»

Одним из действующих инструментов поддержки заемщиков является проект «Қарызсыз қоғам».

Специалисты проекта помогают гражданам разобраться с задолженностью, разъясняют права заемщиков, сопровождают переговоры с банками и другими кредиторами, а также оказывают помощь при реструктуризации долгов.

С начала года в рамках проекта оказано более 175 тысяч услуг. Свыше 27 тысяч обращений завершились реструктуризацией долгов, снятием арестов, процедурами банкротства, восстановлением платежеспособности и другими видами правовой помощи.

Еще более 67 тысяч обращений находятся в работе. У 21,5 тысячи граждан выявлена потребность в содействии по урегулированию задолженности.

Почему новый кредит не решает проблему

Заместитель председателя партии «Әділет» Эльдар Жумагазиев отметил, что одной из распространенных ситуаций остается оформление нового займа для погашения старого.

«Когда человек берет новый заем, чтобы погасить старый, проблема никуда не исчезает. В проектном офисе специалисты помогают провести переговоры с банками и найти приемлемый вариант реструктуризации задолженности», – сказал Эльдар Жумагазиев.

Почему реструктуризации бывает недостаточно

По данным исполнительного директора проекта Олжаса Ордабаева, около 40% обратившихся снова допускают просрочку даже после пересмотра графика платежей.

Одной из причин он назвал отсутствие роста доходов. Спустя некоторое время человеку вновь может быть сложно выполнять обязательства по обновленному графику.

В связи с этим в партии предлагают одновременно с урегулированием долгов создавать для граждан возможности для заработка.

Как хотят помочь сельским жителям

В партии «Әділет» действует проект льготного кредитования под 2,5% по различным направлениям сельского бизнеса.

Для участников «Қарызсыз қоғам» сейчас обсуждается отдельный механизм поддержки. Вместо денежных средств предлагается предоставлять необходимое для работы оборудование и сопровождать проекты на этапе запуска.

Предполагается, что такой подход позволит создать источник дохода и снизить риск повторной просрочки.

Когда нужно начинать работу с должником

Еще одно предложение – начинать работу с проблемным заемщиком уже на 30-й день просрочки, не дожидаясь ареста счетов и дальнейшего роста задолженности.

«Сегодня мы наблюдаем конкуренцию между финансовыми институтами за право первыми наложить арест на счета проблемного клиента. В результате такого давления должник может уйти в теневой сектор экономики, а проигрывают в итоге все участники процесса», – отметил Олжас Ордабаев.

Также предлагается с согласия членов семьи учитывать совокупный доход домохозяйства. Это позволит оценивать реальные финансовые возможности заемщика и определять посильный размер ежемесячного платежа.

Как повысить финансовую грамотность

Отдельно участники встречи обсудили финансовую грамотность населения.

Заместитель председателя Национального банка Виталий Тутушкин отметил, что развитие цифровых финансовых услуг требует от граждан новых знаний. По его словам, обучение финансовой грамотности уже прошли 10 тысяч школьных педагогов.

Национальный банк готов совместно с партией «Әділет» развивать образовательные проекты в этом направлении.

Председатель правления KMF банка Шалкар Жусупов предложил системно обучать основам финансовой грамотности в школах и государственных организациях.

Что решили по итогам встречи

По итогам встречи стороны договорились продолжить работу площадки на постоянной основе.

Выработанные предложения будут систематизированы для дальнейшей проработки, в том числе при подготовке возможных изменений в законодательство.

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