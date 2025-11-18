Проблемные заемщики в Казахстане будут ограничены в кредитах с 24 ноября
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
С 24 ноября 2025 года в Казахстане вступают в силу новые правила кредитования для заемщиков с проблемной финансовой историей, передает BAQ.KZ.
Постановление №70, принятое 7 ноября 2025 года Правлением Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, вносит изменения в правила управления рисками и внутреннего контроля для банков второго уровня и филиалов банков-нерезидентов.
Согласно новым нормам, коэффициент долговой нагрузки (КДН) для заемщиков с просрочкой свыше 90 дней за последние 12 месяцев снижается с 0,5 до 0,25. Это ограничение призвано снизить возможность таких клиентов брать чрезмерные кредиты и уменьшить риск повторного дефолта.
Кроме того, вводятся ограничения на выдачу беззалоговых потребительских займов при наличии одного из следующих условий:
-
просрочка по банковским займам более 30 календарных дней или по микрокредитам более 1 дня;
-
наличие полностью прощенной задолженности по основному долгу или вознаграждению с 1 июля 2025 года за последние 36 месяцев;
-
за последние 12 месяцев проведена реструктуризация, которая не обеспечила надлежащее исполнение обязательств заемщиком.
Эксперты отмечают, что новые правила направлены на повышение финансовой дисциплины и снижение рисков для банковского сектора, а также на защиту неплатежеспособных заемщиков от чрезмерного долгового бремени.
Банки и кредитные организации уже готовят внутренние системы для соблюдения новых ограничений, чтобы с 24 ноября все заемщики с проблемной кредитной историей получили соответствующие лимиты.
Самое читаемое
- Аренда или ипотека: что выгоднее казахстанцам брать в 2025 году?
- Возврат активов: село в Жамбылской области впервые за 90 лет получило чистую воду
- Название первой АЭС официально объявили в Казахстане
- Трамп поддержал законопроект о санкциях против стран-партнеров России
- 8 человек погибли в страшной аварии на трассе ЗКО