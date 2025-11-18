С 24 ноября 2025 года в Казахстане вступают в силу новые правила кредитования для заемщиков с проблемной финансовой историей, передает BAQ.KZ.

Постановление №70, принятое 7 ноября 2025 года Правлением Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, вносит изменения в правила управления рисками и внутреннего контроля для банков второго уровня и филиалов банков-нерезидентов.

Согласно новым нормам, коэффициент долговой нагрузки (КДН) для заемщиков с просрочкой свыше 90 дней за последние 12 месяцев снижается с 0,5 до 0,25. Это ограничение призвано снизить возможность таких клиентов брать чрезмерные кредиты и уменьшить риск повторного дефолта.

Кроме того, вводятся ограничения на выдачу беззалоговых потребительских займов при наличии одного из следующих условий:

просрочка по банковским займам более 30 календарных дней или по микрокредитам более 1 дня;

наличие полностью прощенной задолженности по основному долгу или вознаграждению с 1 июля 2025 года за последние 36 месяцев;

за последние 12 месяцев проведена реструктуризация, которая не обеспечила надлежащее исполнение обязательств заемщиком.

Эксперты отмечают, что новые правила направлены на повышение финансовой дисциплины и снижение рисков для банковского сектора, а также на защиту неплатежеспособных заемщиков от чрезмерного долгового бремени.

Банки и кредитные организации уже готовят внутренние системы для соблюдения новых ограничений, чтобы с 24 ноября все заемщики с проблемной кредитной историей получили соответствующие лимиты.