Прочные отношения: в китайской газете опубликована статья Президента Казахстана
Глава государства назвал Председателя Си Цзиньпина политиком мирового масштаба.
В популярной англоязычной китайской газете China Daily опубликована статья Президента Касым-Жомарта Токаева "Strong Kazakh-Sino ties key to successful cooperation" ("Прочные казахско-китайские отношения - ключ к успешному сотрудничеству"), передает BAQ.KZ.
Статья посвящена развитию всестороннего стратегического партнерства между Казахстаном и КНР, а также укреплению потенциала Шанхайской организации сотрудничества.
Президент Казахстана в статье отмечает, что крепкий дух дружбы поддерживается благодаря визитам на высоком уровне и тесному политическому диалогу между двумя странами.
"Сегодняшнее впечатляющее развитие Китая под дальновидным руководством выдающегося политика мирового масштаба, Председателя Си Цзиньпина, приносит значительные выгоды и открывает уникальные возможности для его ближайших соседей, включая Казахстан.
Вступая в новый и многообещающий этап нашего совместного пути, важно отметить устойчивость и глубину проверенного временем партнёрства. В последние годы мы стали свидетелями обновлённой динамики, основанной на общем видении будущего и укреплённом сотрудничестве во всех сферах", - говорится в статье Главы государства.
Глобальный тираж газеты China Daily оценивается в 700 тысяч экземпляров.
Общее количество читателей печатной, электронной и мобильной версий издания составляет более 350 миллионов человек в мире.
