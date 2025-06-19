В новом взгляде на развитие Казахстана ключевым становится не только политическая стабильность и экономические реформы, но и духовная основа - национальная идентичность, передает BAQ.KZ. Об этом в своей новой статье, опубликованной в газете "Время" подробно рассказал спикер Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев.

По его мнению, нынешний XXI век, который фактически начался лишь сейчас - спустя четверть века после календарного, - характеризуется глобальной турбулентностью и разбалансировкой устоявшихся мировых парадигм. В таких условиях для Казахстана критически важно найти сильный внутренний стержень, который позволит стране сохранить целостность и устойчивость в меняющемся мире.

Маулен Ашимбаев подчёркивает: политический строй и экономика - важные составляющие, но универсальные и "передаваемые" из модели в модель. А вот национальная идентичность - это "душа нации", которая скрепляет общество, формирует национальные интересы и не позволяет "раствориться" в глобальном хаосе.

Как пример глубокой исторической преемственности и духовной силы Ашимбаев приводит свой визит летом 2023 года в Каир, где состоялось открытие отреставрированной мечети султана Бейбарса - великого правителя, чьи корни уходят в казахские степи. По словам автора, именно такие символы позволяют ощутить связь времён и культур, стать частью великой истории, формирующей идентичность.

"Таким образом, был задан долгосрочный вектор на параллельное развитие двух идентичностей – гражданской казахстанской и этнической казахской. И, соответственно, откладывалось – как минимум, до 2050 года – решение ключевой задачи реального объединения нации под эгидой общей для всех идентичности на базе настоящих, т.е. разделяемых людьми, а не искусственно сконструированных ценностей", - пишет Ашимбаев.

Статья также обращает внимание на глобальный кризис национальных идентичностей, с которым сталкиваются не только Казахстан, но и мировые державы. Примером служат последние десятилетия в США, где вопросы самоопределения и принадлежности порождают как конфликт, так и попытки возрождения национальной идеи.

В этом контексте Казахстан под руководством Президента Касым-Жомарта Токаева выстраивает новую государственную стратегию, где национальное единство и ценности, разделяемые всеми гражданами, становятся фундаментом "Нового Казахстана".

Если раньше процесс нациестроительства был преимущественно стихийным, а попытки влияния на него "сверху" ограничивались принятием декларативных механизмов, материализация которых сводилась к тематическому дискурсу в СМИ, обеспеченному госинформзаказом, то "Модель Токаева" предлагает проактивную деятельность государства и общества по отбору и выработке общих ценностей, способных не только сплотить нацию, но и дать ей новое качество в 21 веке.

"Разные точки зрения - одна нация" - именно этот принцип становится символом обновлённого национального проекта.

При этом, по словам спикера Сената, вместо разделяющего подхода, зацикленного на наличии двух идентичностей, "Модель Токаева" берет за основу тот комплекс общих, разделяемых всеми ценностей – культурных, политических, экономических, бытовых, традиционных, жизненных, сформировавшийся за годы независимости, который объединяет, а не разделяет граждан страны и ложится в фундамент новой общенациональной идентичности. Это тот цементный раствор, с которым можно и нужно работать, укрепляя и совершенствуя в соответствии с требованиями времени. Все его компоненты представляют собой не механическую смесь, а сплав – т.е. результат качественной трансформации разнородных составляющих в новую уникальную сущность.

Так, следование за естественными процессами – еще одна характерная особенность "Модели Токаева". Это означает принципиальный отказ от попыток создания сложных конструктов, доктрин и программ, уводящих от сути и приводящих только к неоправданным расходам.

Однако эта простота – не отпускание ситуации на самотек, а активное следование в одном направлении с общественным потоком, корректируя русло, убирая подводные камни и сглаживая острые углы, не мешая без нужды, а помогая естественному течению событий. Это принцип айкидо, направляющий энергию естественно протекающих процессов к поставленной цели – деликатно, но твердо, не форсируя, но и не тормозя. Не противопоставление, а поиск общих интересов, не ассимиляция, а интеграция.

Еще одним важным компонентом "Модели Токаева" является прагматизм и нацеленность на результат. На смену реальности дискурса пришла реальность действий. Вместо долгоиграющих самовоспроизводящихся программ с сомнительной эффективностью – конкретные дела. Новый Казахстан – это примат поступков над словами, как это было с амбициозным проектом ЛРТ, остолбеневшим почти на 15 лет, и теперь, после вмешательства Главы государства, готовым к тест-драйву осенью 2025 года.

"Ключевым отличительным принципом "Модели Токаева" является установка на формирование нового качества нации будущего и связанный с ней национальный ренессанс. Глава государства подчеркнул: "Наша молодежь по-современному возрождает наш национальный дух, соединяя опыт прошлого и горизонты будущего. Задача государства – сохранить и многократно усилить этот позитивный импульс. Сделав это, мы сотворим свой казахский ренессанс и собственную эпоху реформации", - добавляет Ашимбаев.

Таким образом, третьей опорой Нового Казахстана становится нечто более глубокое и устойчивое, чем политические и экономические институты - это национальная идентичность, "мост из прошлого", который связывает поколения и формирует будущее страны.