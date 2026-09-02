Продавцам Wildberries в России дали отсрочку по налогам на год

Продавцам Wildberries, пострадавшим от атак, начали приходить уведомления о предоставлении отсрочки по уплате налогов сроком на один год. На прошлой неделе компания завершила передачу в Федеральную налоговую службу России данных всех таких селлеров, сообщила основатель Wildberries Татьяна Ким.

Эта пауза даст время встать на ноги без фискального давления, - написала она.

Еще одна мера касается продавцов детских товаров. Правительство России продлило срок маркировки остатков детских игрушек до конца февраля 2027 года. Ранее завершить маркировку требовалось до 31 августа 2026 года.

С 1 марта 2027 года начнется обязательная передача сведений о выводе этой категории товаров из оборота при продаже через кассу.

В российском Минэкономразвития пояснили, что дополнительное время дали продавцам, столкнувшимся с логистическими трудностями на складах маркетплейсов, чтобы они успели привести товарные остатки в соответствие с новыми требованиями.

Параллельно Wildberries запустил «RWB Среду», единую платформу для предпринимателей. На ней собраны меры поддержки, сервисы для работы с площадкой, материалы PRO WB, инструменты для развития бизнеса и информационные материалы о работе с Wildberries.

В состав платформы вошла акселерационная программа «Платформа роста». Сейчас в ней участвуют более 2 тысяч брендов из 58 регионов России и предприниматели из Узбекистана, Беларуси и Кыргызстана. Новый набор открыт до 28 сентября.

В дальнейшем на платформе планируют добавить ИИ-диагностику бизнеса и возможности для привлечения финансирования.