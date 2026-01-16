Мировые продажи электромобилей могут показать замедление в 2026 году, передает BAQ.kz ссылаясь на прогноз Reuters.

В минувшем 2025-м электромобили установили новый рекорд, они показали рост в 20%, достигнув 20,7 миллионов проданных экземпляров. Об этом говорят исследования компании Benchmark Mineral Intelligence. Почти 13 миллионов проданных электромобилей из общего объема пришлись на долю Китая. Цифры в Европе в 2025 году выросли в годовом исчислении на 33%.

Исходя из расчетов это число общие продажи электрокаров в конце будущего декабря может вырасти еще на 15,7%. При этом темпы роста в Китае могут резко ускориться до 21%. В США прогнозируется снижение продаж на 29%. А в Европе этот показатель замедлится до 15%.