Продажи электромобилей в 2025 году побили собственный рекорд
Где приобретали такие машины чаще всего?
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Мировые продажи электромобилей могут показать замедление в 2026 году, передает BAQ.kz ссылаясь на прогноз Reuters.
В минувшем 2025-м электромобили установили новый рекорд, они показали рост в 20%, достигнув 20,7 миллионов проданных экземпляров. Об этом говорят исследования компании Benchmark Mineral Intelligence. Почти 13 миллионов проданных электромобилей из общего объема пришлись на долю Китая. Цифры в Европе в 2025 году выросли в годовом исчислении на 33%.
Исходя из расчетов это число общие продажи электрокаров в конце будущего декабря может вырасти еще на 15,7%. При этом темпы роста в Китае могут резко ускориться до 21%. В США прогнозируется снижение продаж на 29%. А в Европе этот показатель замедлится до 15%.
Самое читаемое
- Строительство второй линии метро Алматы оценили в 1,2 триллиона тенге
- 246 млн прибыли и изношенная инфраструктура: что происходит с аэропортом Усть-Каменогорска
- Ученые бьют тревогу: Открытый в среду астероид может столкнуться с Землей
- Два казахстанца погибли на заводе в России
- Снова онлайн: 15 января школьники Астаны будут учиться дистанционно