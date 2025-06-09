В мае 2025 года в Казахстане было зарегистрировано 33 986 сделок купли-продажи жилья, что на 7,7% меньше, чем в апреле. Снижение активности на рынке недвижимости наблюдается второй месяц подряд, передает BAQ.KZ со ссылкой на Бюро национальной статистики.

Из общего количества сделок 26 241 (77,2%) пришлись на квартиры в многоквартирных домах, остальные 7 745 — на индивидуальные дома. Основная доля квартирных продаж традиционно приходится на Алматы (25,1%), Астану (22,6%) и Карагандинскую область (7,9%).

Наибольший спад сделок по квартирам зафиксирован в Улытауской области (–31,3%), Восточно-Казахстанской (–18%) и Атырауской (–17,8%). При этом в Алматы зафиксирован небольшой рост (+2%).

Показательно, что количество сделок по квартирам в сравнении с апрелем сократилось на 8,5%, а по индивидуальным домам — на 5,3%.

Снижение продаж сопровождается разнонаправленными ценовыми движениями: в мае стоимость нового жилья выросла на 0,7%, а на вторичном рынке — снизилась на 0,3%. Средняя арендная плата за благоустроенное жилье сократилась на 1,4%.

Тем не менее, в годовом выражении (май 2025 к маю 2024 года) рынок демонстрирует рост: общее количество сделок увеличилось на 9,4%, а цены на новое жилье — на 8,7%.