Продажи Mercedes-Benz в мире упали из-за китайских конкурентов
Продажи автомобилей Mercedes-Benz в мире по итогам III квартала 2025 года снизились на 12% по сравнению с результатами аналогичного периода прошлого года, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Reuters.
"Хотя продажи в Европе, Южной Америке и странах Персидского залива идут хорошо, на наши продажи в третьем квартале повлияла рыночная конъюнктура в Китае", — заявил член правления компании Матиас Гайзен.
На крупнейших мировых авторынках, в США и Китае, продажи продукции немецкого автопроизводителя снизились по итогам прошедшего квартала на 17% и 27% соответственно. Mercedes-Benz в числе других немецких автокомпаний снизил прогноз относительно результатов своей деятельности в 2025 году из-за повышенных пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом, а также падением продаж в Китае из-за жесткой конкуренции с местными автопроизводителями.
