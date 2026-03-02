Национальный фонд за февраль продал валюту на $400 млн, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Национального банка.

Средства были направлены на обеспечение трансфертов в республиканский бюджет. Доля продаж из Нацфонда составила 6% от общего объёма торгов и не превышала 20 млн долларов США в день.

По предварительным прогнозным заявкам правительства, в марте Нацбанк ожидает продажу валюты из Национального фонда в объёме $400–500 млн с учётом ожидаемых фискальных поступлений.

По итогам февраля курс тенге укрепился на 0,7% и составил 497,69 тенге за доллар США. Среднедневной объём торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) за месяц вырос с 306 млн до 335 млн долларов, общий объём торгов достиг 6,7 млрд долларов США.

Также в Нацбанке отметили, что в феврале не осуществляли покупку долларов США в инвестиционный портфель пенсионных активов ЕНПФ, поскольку доля валютных активов фонда превышает 40%. Покупка валюты в марте также не планируется.

В краткосрочной перспективе динамика тенге, по оценке регулятора, будет зависеть от ожиданий участников рынка, квартальных налоговых выплат, ситуации на мировых рынках и изменений геополитической обстановки. Национальный банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования.