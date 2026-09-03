Продажу сим-боксов продолжают выявлять в Казахстане спустя год после запрета

В Казахстане продолжают выявлять незаконный ввоз, продажу и применение GSM-шлюзов, несмотря на действующие с 30 августа 2025 года ограничения. Один из таких случаев зарегистрировали в Северо-Казахстанской области, сообщает BAQ.KZ.

На OLX появилось объявление о продаже четырехслотового сим-бокса за 120 тысяч тенге. В отношении продавца составили административный протокол. Сейчас решается вопрос о привлечении его к ответственности.

Согласно пункту 4 статьи 4 Закона «О связи», ввозить, регистрировать, продавать и применять GSM-шлюзы могут только операторы связи с лицензией на оказание услуг в этой сфере.

Сим-бокс позволяет пропускать зарубежный телефонный трафик через казахстанские SIM-карты. Из-за этого звонок из другой страны может отображаться как вызов с местного номера. Такой механизм может помогать мошенникам скрывать реальный источник звонка и проводить массовые обзвоны.

Несмотря на ограничения, сим-боксы продолжают предлагать физические лица на сайтах объявлений и магазины телекоммуникационного оборудования.

Тем, кто приобрел GSM-шлюзы до введения запрета, рекомендуют обратиться в уполномоченный орган. До получения разъяснений такие устройства не следует применять.

За незаконное обращение с сим-боксами может грозить до пяти лет лишения свободы.