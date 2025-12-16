Представители АО "НК "Продкорпорация" приняли участие в форуме торгово-экономического сотрудничества между городом Циндао и Казахстан, где были обсуждены перспективы реализации совместных проектов, в том числе в зерновой отрасли, передаёт BAQ.KZ.

Продкорпорация уже сотрудничает с крупными промышленными группами КНР — "Сиань Ай Цзюй", Fufeng Group Limited и Dalian Hesheng Holdings. Совместные проекты охватывают переработку сельскохозяйственной продукции, развитие экспортных цепочек и расширение поставок казахстанской агропродукции на китайский рынок.

Эффективным инструментом взаимодействия стала программа консолидации экспортных партий агропродукции. Она предусматривает заключение трехсторонних контрактов между казахстанскими агропредприятиями, зарубежными покупателями и Продкорпорацией, выступающей в роли консультанта. В рамках проекта фермеры и мелкие трейдеры осуществляют экспорт кормовой муки, подсолнечного масла и зерновых культур. За неполные два года было заключено 10 экспортных контрактов на общую сумму 49,7 млн долларов США.

"Совместная работа с китайскими партнёрами демонстрирует высокий уровень доверия и открывает дополнительные возможности для расширения экспортного потенциала переработанной сельхозпродукции Казахстана", — отметили в АО "НК "Продкорпорация".

Он также подчеркнул, что государственные компании КНР COFCO и Sinograin входят в число стратегических партнёров национального оператора и заинтересованы в ежегодных поставках казахстанской агропродукции. Наряду с Китаем, покупателями зерна выступают Иран, Таджикистан, Кыргызстан и другие страны, однако именно китайское направление остаётся наиболее динамичным с точки зрения роста объёмов экспорта и развития совместных производственных и логистических проектов.

Продкорпорация намерена и далее укреплять сотрудничество с китайскими партнёрами и развивать новые инициативы, направленные на формирование устойчивых и взаимовыгодных торговых связей.