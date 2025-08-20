Продолжительность жизни в столице сегодня стала самой высокой в стране, превысив плановый уровень на 3,5 года и опередив целевой показатель, установленный на 2029 год, на 2 года, передает BAQ.KZ.

Об этом сообщила заместитель руководителя Управления здравоохранения города Айнур Тулеуова.

По её словам, особенно заметные результаты достигнуты в борьбе с туберкулезом: заболеваемость снизилась на 21,5%, смертность — на 6,5%.

Положительная динамика наблюдается и в лечении инсультов: госпитальная летальность уменьшилась на 8%, а смертность на дому в течение месяца после выписки — на 32%. В онкологической помощи растёт доля раннего выявления: 34,6% заболеваний диагностируются на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно.

В сфере кардиологии также отмечен прогресс — все пациенты с инфарктом миокарда доставляются в центр для проведения чрескожного коронарного вмешательства в пределах рекомендованных 120 минут.

Существенно улучшилось и время прибытия скорой помощи: 98,1% вызовов обслуживаются в течение 40 минут.

Кроме того, в столице снижена младенческая смертность: число случаев, связанных с врождёнными пороками развития, уменьшилось вдвое — с 14 до 8. В текущем году также не зарегистрировано ни одного случая младенческой смертности от инфекционных причин.