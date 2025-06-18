Депутат Мажилиса Павел Казанцев на пленарном заседании Мажилиса отметил неэффективное использования бюджетных средств Министерством водных ресурсов и ирригации, передает BAQ.KZ. Речь идет о проекте строительства водохранилища в Шиелийском районе Кызылординской области.

По его словам, разработка проектно-сметной документации обошлась бюджету в 56 миллионов тенге, в 2022 году дополнительно было выделено ещё 28 миллионов тенге.

"Однако в процессе корректировки проекта выяснилось, что его реализация потребует порядка 22 триллионов тенге. Акцентирую, чир 22 триллиона тенге, что само по себе вызывает серьёзные вопросы к управляемости и реалистичности бюджетного планирования. Более того, проведённые изыскания выявили значительные экологические риски, способные негативно повлиять на устойчивость экосистемы региона. В результате проект был признан нецелесообразным и фактически остановлен", - сказал депутат.

В связи с этим он задался вопросом о том, кто несёт ответственность за то, что бюджетные средства были направлены на проект, не прошедший должной предварительной проверки на предмет экономической и экологической обоснованности?

Также он задал вопрос о том, каким образом министерства — отраслевое и финансовое — допустили планирование реализации проекта с заведомо неосуществимыми параметрами? А также о том, какие выводы сделаны, чтобы подобные случаи, когда миллионы бюджетных средств расходуются безрезультатно, не повторялись в будущем?

На вопрос депутата ответил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

Он отметил, что разработка технико-экономического обоснования по проекту строительства водохранилища началась в 2017 году по инициативе местных исполнительных органов Кызылординской области. Первоначальная стоимость проекта составляла 1,9 млрд тенге.

В 2020 году Комитет водного хозяйства начал разработку проектно-сметной документации. В рамках этого был выплачен аванс в размере 28 млн тенге проектной организации.

В 2023 году при проведении корректировки технико-экономического обоснования местной инспекцией Кызылординской области была обозначена сумма затрат порядка 22 трлн тенге. После этого было принято решение о нецелесообразности реализации проекта, и работа по проектно-сметной документации была остановлена.