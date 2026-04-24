В рамках РЭС-2026 министр экологии Казахстана провёл встречу с международным экспертом по устойчивому развитию, где обсудили проекты по переработке отходов и климатическое сотрудничество, передает BAQ.kz.

Министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев встретился с международным экспертом по устойчивому развитию, советником Глобального центра по адаптации Республики Корея доктором Рэ Квон Чунгом.

Казахстанская сторона отметила вклад эксперта в развитие международного сотрудничества, особенно в сфере «зеленого роста» - когда экономика развивается без вреда для окружающей среды. Речь идет о снижении выбросов, внедрении экологичных технологий и привлечении международного финансирования.

Южная Корея остаётся одним из ключевых партнёров Казахстана в этой сфере. Страна помогает внедрять низкоуглеродные технологии и развивать современную климатическую политику.

Казахстан, в свою очередь, уже взял на себя обязательства в рамках Парижское соглашение. В стране утверждена стратегия достижения углеродной нейтральности до 2060 года. Также планируется снизить выбросы парниковых газов на 17% к 2035 году по сравнению с уровнем 1990 года.

Энергия из мусора - ключевой проект

Одним из самых конкретных проектов, который сейчас обсуждается, стал запуск производства электроэнергии из свалочного газа на Карасайском полигоне в Алматинской области.

Проект предполагает, что отходы будут не просто складироваться, а использоваться для выработки энергии. Это позволит одновременно сократить выбросы и получить дополнительный источник электричества.

Такой проект реализуется в рамках будущего соглашения между Казахстаном и Южной Кореей по статье 6 Парижского соглашения. Этот механизм позволяет странам совместно реализовывать климатические проекты и привлекать инвестиции.

Деньги за экологию и новые технологии

Отдельное внимание уделяется развитию проектов по генерации так называемых углеродных единиц. Это означает, что за снижение выбросов можно получать финансовую выгоду.

Казахстан также рассматривает внедрение современных технологий переработки органических отходов, чтобы сократить нагрузку на полигоны и сделать систему обращения с мусором более эффективной.

Переработка еды и биогаз