В Астане состоялся масштабный пресс-тур в столичную бригаду особого назначения. Главным акцентом мероприятия стали инновации в сфере цифровизации и психологического сопровождения военнослужащих, передаёт BAQ.KZ.

Министерство обороны продемонстрировало журналистам уникальные разработки, которые сегодня делают службу в армии более современной и технологичной. Среди новинок – пилотный проект SARBAZ+, информационный сервис ARMIA.KZ, где собрана актуальная информация о службе и быте солдат, программно-аппаратный комплекс "ГРВ-камера" для автоматизированного психологического обследования, а также цифровой консультант Ai-Sulu на базе искусственного интеллекта, работающий в формате телеграм-бота. Он позволяет военнослужащим и их семьям круглосуточно получать анонимную психологическую поддержку.

Не осталась без внимания и "мобильная сумка войскового психолога" — инновационный набор для оказания экстренной помощи бойцам в стрессовых ситуациях. Завершила блок демонстрация показного психодиагностического обследования по международным методикам "PHQ-9", "GAD-7" и "Шкала субъективного благополучия", адаптированным в Казахстане.

Помимо цифровых достижений журналисты смогли увидеть и традиционную сторону военной службы: демонстрацию вооружения и техники, экипировки и обмундирования, тактическую стрельбу, работу расчетов зенитных установок, преодоление полосы препятствий и многое другое. Об условиях, созданных для прохождения срочной службы и ее безопасности, убедительно рассказали современные модульные казармы, оснащенные во всех помещениях видеокамерами, и столовая, где заместитель министра обороны по тыловому обеспечению генерал-лейтенант Каныш Абубакиров показал существующую норму суточного довольствия военнослужащих. Он также рассказал, что с 1 января 2026 года стоимость солдатского пайка повысится до 3150 тенге.