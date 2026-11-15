Проезд по участку трассы «Актобе – Кандыагаш» стал платным с 15 ноября

С 15 ноября 2026 года введена плата за проезд по 89-километровому участку автомобильной дороги республиканского значения «Актобе – Кандыагаш». Он включен в состав действующей платной трассы «Кандыагаш – Макат», общая протяженность которой теперь составляет 469,5 км.

АО «НК «ҚазАвтоЖол» сообщает, что на отрезке с км 11+000 по км 87+200 проезд платный для всех категорий транспорта. На остальном протяжении трассы плата взимается только с автобусов и грузовых автомобилей. Для легкового транспорта проезд остается бесплатным.

Так, проезд легкового автомобиля по всей платной для него части маршрута в одном направлении составляет около 240 тенге при предоплате и 276 тенге при оплате после поездки.

На участке установлены 10 арок контроля, которые автоматически фиксируют государственные номера автомобилей и начисляют плату за проезд.

«ҚазАвтоЖол» напоминает, что предварительная оплата позволяет экономить на поездках. Для этого рекомендуется заранее пополнять баланс автомобиля через сайт kaztoll.kz, банковские приложения или другие официальные платежные сервисы.

Для владельцев транспортных средств, зарегистрированных в прилегающих к платному участку населенных пунктах и районах, предусмотрены льготные абонементы. Стоимость годового абонемента для легковых автомобилей составляет всего 1 МРП — 4 325 тенге. Для автобусов и грузового транспорта предусмотрены месячные и годовые абонементы в зависимости от категории транспортного средства.

Средства от платных дорог направляются на содержание и ремонт дорожной инфраструктуры, а также приобретение специализированной техники.

АО «НК «ҚазАвтоЖол» рекомендует водителям перед поездкой проверять баланс автомобиля и по возможности оплачивать проезд заранее.

Подробная информация о тарифах, способах оплаты и оформлении абонементов доступна на сайте kaztoll.kz и по круглосуточному бесплатному номеру 1403.