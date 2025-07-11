В Астане состоялся XXVII Съезд Федерации профсоюзов Казахстана - главного форума трудящихся страны. Участие в нём приняли более 300 делегатов, представляющих все регионы и отрасли, а также социальные и международные партнёры организации, передаёт BAQ.KZ.

Ключевым результатом съезда стало утверждение Стратегии деятельности ФПРК до 2030 года и принятие Резолюции, в которой профсоюзы выразили поддержку курсу Президента Касым-Жомарта Токаева на обновление страны, проведение политических преобразований и реализацию социально-экономических реформ.

"Профессиональные союзы являются неотъемлемой частью казахстанского общества, базовыми принципами которых остаются защита прав и интересов работников. Человек труда - главная ценность нашего государства", - отмечается в Резолюции.

Особое внимание делегаты уделили участию профсоюзов в реализации Концепции "Слышащее государство", развитию общественного диалога и повышению прозрачности в решении социально-трудовых вопросов. Съезд также приветствовал инициативу Главы государства об объявлении 2025 года — Годом рабочих профессий, назвав её важным шагом к повышению статуса труда и профессионализма.

В повестке съезда также прозвучали вопросы охраны труда, устойчивого развития профсоюзного движения и роли организации в обеспечении достойного труда, имплементации международных норм, а также экологической культуры в рамках стратегии "Таза Қазақстан".

По итогам съезда был единогласно переизбран председатель Федерации профсоюзов Сатыбалды Даулеталин. В своём докладе он озвучил ключевые достижения за последние пять лет, подчеркнув рост роли профсоюзов в защите прав работников и развитии партнёрства с работодателями и государством.

Среди почётных гостей съезда - представители Международной организации труда, Международной конфедерации профсоюзов, а также руководители профцентров из Грузии, Узбекистана, Азербайджана, Японии, Польши и других стран.

Сегодня Федерация профсоюзов РК объединяет около 2 миллионов членов, включает 16,5 тысяч первичных организаций, 18 территориальных объединений и 24 отраслевых профсоюза, продолжая активно развивать сотрудничество как на национальном, так и на международном уровне.