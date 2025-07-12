Прогноз на выходные: где в Казахстане грозы, а где – пекло
Сегодня, 05:41
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Сегодня, 05:41Сегодня, 05:41
55Фото: mail.kz
В предстоящие выходные в большинстве регионов Казахстана ожидаются дожди и грозы, передает BAQ.KZ. В северных и восточных областях синоптики прогнозируют сильные осадки, град и шквальный ветер.
Тем временем на юге, юго-западе и местами на западе сохранится по-настоящему летняя жара и солнечная погода. Столбики термометров поднимутся до +44°C, особенно жарко будет 12 и 13 июля.
На севере температура опустится до +23°C днём, на востоке ожидается до +30°C, а на юге — зной до +43°C. При этом по всей стране усилится ветер.
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