Прогноз погоды на июль 2026 в Казахстане: где ожидается жара до +46 градусов и сильные дожди

Казахстанцев в июле ждет по-настоящему летняя погода. По прогнозу РГП «Казгидромет», на большей части страны средняя температура воздуха будет близкой к климатической норме, однако в южных и юго-восточных регионах ожидается более жаркая погода, чем обычно.

Синоптики прогнозируют, что среднемесячная температура воздуха по стране составит от +21 до +29 градусов, а в отдельных районах юга и юго-запада поднимется до +30…+31 градуса. При этом в течение месяца возможны периоды очень сильной жары.

Наиболее жарко ожидается в Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской, Алматинской областях и области Жетысу. Здесь температура воздуха в отдельные дни может достигать +41…+46 градусов. В западных регионах также прогнозируются волны сильной жары до +40…+45 градусов.

В северных областях июль будет более комфортным. Среднемесячная температура ожидается в пределах +18…+21 градуса, однако и здесь возможны кратковременные периоды жары до +31…+36 градусов. Одновременно региону предстоит пережить наиболее дождливый месяц лета. Осадков больше нормы прогнозируется в Северо-Казахстанской области, на большей части Костанайской области, а также в отдельных районах Акмолинской, Павлодарской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областей.

На юге страны ситуация будет противоположной. В Туркестанской, Жамбылской и большей части Кызылординской областей осадков ожидается меньше климатической нормы, что повышает риск засушливых условий и пожароопасной обстановки.

Кроме жары, июль принесет грозы, шквалистый ветер, пыльные бури и локальный град. Наиболее часто такие явления ожидаются в северных, центральных и восточных регионах страны.

По данным Казгидромета, июль традиционно считается самым жарким месяцем года в Казахстане. В отдельные годы температура воздуха на юге страны может достигать +49…+50 градусов, а на западе и в центре — до +47…+48 градусов.