Программа субсидирования экспорта продлена до 2026 года
По итогам минувшего сезона экспорт зерна увеличился на 47
Полученный урожай полностью покрывает внутренние потребности и сохраняет экспортный потенциал. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров на заседании правительства, передаёт BAQ.KZ.
По данным ведомства, по итогам минувшего сезона экспорт зерна увеличился на 47%, достигнув 13,4 млн тонн. Значительный вклад внесла программа экспортного субсидирования, срок действия которой продлен до 1 сентября 2026 года.
Казахстанское зерно в этом году поставлено в Бельгию, Португалию, Польшу, Норвегию, Великобританию, Вьетнам, ОАЭ, Марокко, Алжир и Египет. Возобновлены поставки в Иран, Азербайджан, Армению и Грузию. На сегодняшний день уже экспортировано 2,2 млн тонн зерна нового урожая, что на 21% больше, чем годом ранее.
"Казахстан укрепляет позиции на традиционных рынках и открывает новые направления поставок, в том числе в Европу и Северную Африку", — подчеркнул министр.
