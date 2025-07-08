Юный 12-летний рыбак подвергся жестокому избиению со стороны ребят постарше. Сначала нападавшие закидали мальчика камнями, после чего избили. Пострадавший получил перелом, ушибы и множественные травмы головы. Сейчас проходит реабилитацию и получает психологическую помощь. Личности трёх напавших установлены, передает BAQ.KZ.

На сегодня стало известно, что юного семейчанина били на глазах купающихся. Однако никто не разнял ребят.

Семья пострадавшего паренька за последние дни несколько раз столкнулась с полным равнодушием участников инцидента. Сначала безразличие проявили отдыхающие, на чьих глазах произошёл конфликт. А затем удивили подозреваемые, которые со дня травли ни разу не позвонили и не справились о здоровье пострадавшего, не говоря уже об извинениях.

О конфликте стало известна благодаря откровению старшей сестры мальчика, которая рассказала о данном происшествии в социальных сетях.

Мальчик живёт недалеко от Иртыша. Любит рыбалку. Обычно ходит за уловом с друзьями. Но в день инцидента отправился один, предупредив о своём намерении родителей. На берегу реки в районе дачного массива к нему подошли трое подростков 2011-2012 годов рождения. Недружелюбно настроенная группа парней сначала спросила, почему рыбак выбрал именно это место для своего увлечения. После допроса напавшие сломали юному добытчику удочку, предварительно забросав жертву камнями.

Мальчик попытался убежать от обидчиков, но те догнали его и повалили на землю. Избивали группой. В результате у мальчика диагностировали сотрясение головного мозга, перелом верхнего конца плечевой кости, ушибы нижней части спины и таза, множественные поверхностные травмы головы. По данным пресс-службы Департамента полиции области Абай, все участники инцидента были оперативно установлены и доставлены в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

"Центральным отделом полиции Управления полиции города Семей начато досудебное расследование по факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью 12-летнему подростку. Пострадавший был госпитализирован с различными телесными повреждениями. В отношении троих несовершеннолетних осуществляется сбор материалов для рассмотрения на комиссии по делам несовершеннолетних при акимате города Семей, с последующей постановкой на профилактический учёт в подразделении по делам несовершеннолетних для проведения индивидуально-воспитательной работы. Ход расследования находится на контроле руководства Департамента полиции области Абай", - пояснили в Департаменте полиции.

Подозреваемые ранее не привлекались к уголовной ответственности. Об этом сообщила региональный уполномоченный по правам ребёнка области Абай Эльзира Солтабаева.

По её словам, подростки не признают свою вину, что неприятно удивляет родителей пострадавшего.

"Мама в шоковом состоянии от безразличия этих детей. Они начали кидаться камнями и спровоцировали конфликт. Ни они, ни их родители по сей день не интересуются, как себя чувствует мальчик. Не говоря уже об извинениях и признании вины", - рассказала нам в беседе Эльзира Солтабаева.

Детский омбудсмен также сообщила, что пострадавшую сторону обеспечили услугой государственного адвоката. А в данное время с ним проводит работу специалист центра психологической поддержки.

"Мальчик в порядке. Находится дома. Понемногу оправляется от случившегося. Параллельно он проходит реабилитацию под присмотром участкового врача в связи с многочисленными травмами. У него благополучная семья, которая оказывают ему поддержку", - рассказала о сегодняшнем состоянии пострадавшего наша собеседница.

Недавний случай с избиением ученика 9-й школы в Семее, который всколыхнул Казахстан в конце февраля этого года, преподнёс большой урок. Тогда группа мальчиков и девочек били и морально истязали младшего по возрасту ребёнка. Об этом стало известно благодаря видео, которое оказалось в Телеграм-канале одной из участниц расправы.

Пострадавший ребёнок получил огромную материальную поддержку от сострадающих казахстанцев в виде квартиры, одежды, медицинского обследования. Но при этом и колоссальную моральную травму. Видео избиения несовершеннолетнего с демонстрацией лица появилось в большинстве СМИ. У ребёнка отобрали право на собственное изображение.

Наученная чужим опытом семья 12-летнего рыбака отказывается контактировать с представителями медиа, блогерами, а также от сборов и помощи.

"Родители не хотят ни с кем контактировать, показывать своего ребёнка или его изображение, оглашать подробности. Это их право. И никто не может заставить их", - высказалась Эльзира Солтабаева.

По мнению родителей пострадавшего, драки и последующих за ней травм можно было избежать. Со слов мамы мальчика, которая рассказала некоторые детали детскому омбудсмену, во время избиения на берегу реки были люди. Горожане отдыхали в жаркий день. Однако никто не стал разнимать ребят. Полиция сейчас занимается поиском свидетелей.

Напомним, в марте поставили точку в вышеуказанном резонансном деле об избиении 11-летнего школьника группой подростков, которое снимали на телефон. Было вынесено судебное решение в отношении несовершеннолетних: троих поставили на учёт ювенальной полиции, ещё три подростка направили в спецшколы.