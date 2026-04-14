В Астане к административной ответственности привлечен так называемый «проповедник» Дарын Мубаров за незаконное распространение религиозных материалов, передает корреспондент BAQ.KZ со ссылкой на Управление по делам религий города Астаны .

Как сообщили в ведомстве, ранее — в октябре 2025 года — он уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение. Таким образом, гражданин повторно нарушил требования законодательства в течение одного года.

По данному факту сотрудниками управления был составлен административный протокол по части 8 статьи 490 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях — за повторное совершение правонарушения, предусмотренного подпунктом 3) части 1 данной статьи.

Решением суда Д. Мубаров признан виновным. Ему назначено административное взыскание в виде штрафа в размере 200 месячных расчетных показателей. На сегодняшний день это составляет 865 тысяч тенге.

В Управлении по делам религий напомнили о необходимости строгого соблюдения законодательства и недопустимости нарушения установленного порядка распространения материалов религиозного содержания.