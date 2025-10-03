Производство газа в Казахстане к 2030 году достигнет 74 млрд кубометров
В 2025 году газ получат ещё 292 тысячи жителей Казахстана.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В 2024 году производство газа составило 59 млрд кубометров, а в 2025 году прогнозируется рост до 62,8 млрд кубометров. К 2030 году этот показатель должен достичь 74 млрд кубометров. Об этом рассказал председатель Правления АО "НК "QazaqGaz" Алибек Жамауов на XVI Евразийском форуме KAZENERGY в рамках сессии "Будущее газа: ключ к энергетическому переходу" рассказал о перспективах развития газовой отрасли Казахстана, передаёт BAQ.KZ.
По его словам, в 2024 году производство газа составило 59 млрд кубометров, а в 2025 году прогнозируется рост до 62,8 млрд кубометров. К 2030 году этот показатель должен достичь 74 млрд кубометров.
"Повышение объёмов добычи подтверждает стабильное развитие газовой индустрии. В 2024 году коммерческое производство составило 28,7 млрд кубометров, из которых 8,7 млрд — на Тенгизе, 7,5 млрд — на Карачаганаке, 4,7 млрд — на Кашагане и 3,3 млрд — на Жанажоле", — отметил Жамауов.
Он подчеркнул, что в 2026–2030 годах в эксплуатацию будут введены четыре газоперерабатывающих завода: два на Кашагане (мощностью 1 и 2,5 млрд кубометров), один на Карачаганаке (4 млрд кубометров) и один в Жанаозене (почти 1 млрд кубометров). Первый завод на Кашагане реализуется совместно с катарскими инвесторами и планируется к вводу в конце 2026 года.
"Эти масштабные проекты станут серьёзным вкладом в экономику страны и регионов, создадут новые рабочие места", — подчеркнул глава QazaqGaz.
Жамауов добавил, что в конце 2023 года около 12 млн человек имели доступ к природному газу. К концу 2024 года уровень газификации вырос до 62,4%, что обеспечило доступ для 12,6 млн граждан. В 2025 году планируется реализовать 45 проектов газификации на 65 млрд тенге и ещё 55 проектов за счёт средств "Самрук-Казына" на 46 млрд тенге. Благодаря этому газ получат дополнительно 292 тысячи жителей в 29 населённых пунктах.
Также глава QazaqGaz сообщил, что в 2025 году транзит газа планируется увеличить до 35,5 млрд кубометров. Сейчас обсуждается расширение транзита российского газа через Казахстан в Кыргызстан.
"Газовая отрасль Казахстана показывает устойчивый рост. Наряду с увеличением добычи мы видим и рост внутреннего потребления. Все это подтверждает стратегическую значимость газа как ключевого элемента энергетического перехода", — резюмировал Жамауов.
Qazcontent - генеральный инфопартнер KEW-2025.
Самое читаемое
- Миллиардный ремонт: обновлённый вокзал Шымкента не выдержал первого дождя
- Автобусы переполнены, мостов не хватает: зачем Усть-Каменогорску канатная дорога?
- На левом берегу Астаны заметили лису возле жилых комплексов
- Ими интересуются Маск и Цукерберг: В Astana Hub назвали самые дорогие стартапы Казахстана
- В Нигерии перевернулась лодка с торговцами: погибли как минимум 26 человек