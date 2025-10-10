Актуальные вопросы и перспективы развития животноводческой отрасли обсудили на встрече вице-министра сельского хозяйства Амангалия Бердалина с представителями неправительственных организаций, членами Общественного совета Актюбинской области и ОЮЛ "Гражданский альянс Казахстана", передаёт BAQ.KZ.

Вице-министр отметил, что Гражданский форум станет ключевой площадкой для обсуждения вклада гражданского общества в построение независимого, справедливого государства.

"Эффективное развитие сельского хозяйства невозможно без открытого и постоянного диалога между государством, бизнесом и гражданским обществом. Сегодня аграрная политика должна формироваться не сверху вниз, а в тесном взаимодействии с теми, кто ежедневно работает на земле, развивает село и создаёт продукты, обеспечивающие продовольственную безопасность страны.

Такие встречи — это не просто обмен мнениями, а механизм совместной работы, который позволяет выстраивать более гибкую, прозрачную и адресную систему поддержки отрасли. Только объединяя усилия государства, общественных институтов и самих фермеров, мы сможем обеспечить устойчивое развитие аграрного сектора и повысить доверие граждан к принимаемым решениям", — подчеркнул Амангалий Бердалин.

Сельское хозяйство остаётся одной из ключевых отраслей экономики, обеспечивая продовольственную безопасность, занятость в сельской местности и рост экспортного потенциала страны.

"Развитие агропромышленного комплекса — стратегический приоритет государственной политики. Государство создаёт условия для технологического обновления, привлечения инвестиций и расширения возможностей для фермеров", — добавил он.

За восемь месяцев 2025 года объём валовой продукции сельского хозяйства вырос на 3,4%, составив 3,6 трлн тенге. Рост обеспечен как в животноводстве (+3,2%), так и в растениеводстве (+4%). Производство мяса увеличилось на 1,9%, молока — на 6%.

Отмечен рост и в переработке сельхозпродукции: выпуск продуктов питания увеличился на 10,1%, напитков — на 7,1%. Существенный рост зафиксирован по отдельным позициям: сахар (+24%), мясные консервы (+29,7%), растительное масло (+27%), сливочное масло (+15%).

Участники встречи обсудили вопросы ветеринарной безопасности, субсидирования, развития племенного животноводства, цифровизации и др. Также были озвучены предложения по развитию семеноводства, формированию комплексного плана животноводства и усилению общественного контроля за реализацией аграрных программ.

По итогам обсуждения будет сформирован свод предложений и рекомендаций, который будет учтен при подготовке итоговых материалов XII Гражданского форума.

В завершение вице-министр поблагодарил участников за конструктивный диалог, подчеркнув, что такие встречи способствуют укреплению партнёрства между государством и гражданским обществом и помогают находить практические решения актуальных вопросов отрасли.