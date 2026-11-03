Производство отечественных лекарств выросло на 13%
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За девять месяцев 2026 года объем производства отечественных лекарств вырос на 13%, а их доля на внутреннем рынке достигла 42%. Об этом на заседании Правительства сообщила министр здравоохранения Акмарал Альназарова, передает BAQ.KZ.
Министр связала рост производства с мерами господдержки.
«Благодаря мерам государственной поддержки объем производства отечественных лекарственных средств увеличился на 13%, а их доля на внутреннем рынке достигла 42%», - сказала министр.
Она отметила, для того чтобы ускорить выход лекарств на рынок, в 2026 году упростили порядок их регистрации. Экспертизу, регистрацию и регулирование цен объединили в одну услугу по принципу «единого окна».
Для препаратов из развитых стран ввели процедуру регистрации за 15 рабочих дней. По ней уже зарегистрировали 16 лекарств и медицинских изделий из США, Германии, Франции, Дании, Великобритании и Республики Корея.
С 2026 года государство может само инициировать регистрацию лекарств, чтобы расширить доступ к лечению для пациентов с тяжелыми и редкими заболеваниями. По этому механизму начали регистрировать более 112 препаратов, которые ранее не были зарегистрированы в стране.
Для обработки сообщений о нежелательных реакциях на лекарства и вакцины внедрили систему фармаконадзора, связанную с базой данных Всемирной организации здравоохранения. При проверке регистрационных досье начали использовать искусственный интеллект.
По словам Альназаровой, это позволило сократить первый этап экспертизы на 10 дней, а штатную численность — на 10 единиц.
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