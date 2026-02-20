Производство пищевой соли в Казахстане увеличилось на 11,3%, передает BAQ.KZ.

По информации Нацбюро статистики РК, в период с января по декабрь 2025 года в Казахстане произведено 415,7 тыс. тонн пищевой соли, что на 11,3% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Импорт соли также показал рост. За 2025 год в страну импортировано 36,2 тыс. тонн соли, что на 13,1% больше, чем в 2024 году.

Что касается экспорта, то за отчетный период Казахстан экспортировал 251 тыс. тонн соли, что на 9,7% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

В число основных стран-импортеров казахстанской соли входят Россия, Кыргызстан, Узбекистан, Азербайджан, а также Китай, Грузия, Латвия и Германия.

По итогам 12 месяцев 2025 года на внутреннем рынке реализовано 200,8 тыс. тонн пищевой соли.

Средняя цена на соль по республике составляет 90 тенге за килограм. Самая низкая средняя цена зарегистрирована в Кызылорде – 65 тг/кг, а самая высокая – в городе Алматы, где средняя цена за кг продукции составила 112 тг (по состоянию на январь 2026 года).