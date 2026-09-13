Производство полиэтиленовых труб развивают в Актобе

По словам директора ТОО «QazTechPlast» Даурен Ескалиева, предприятие специализируется на выпуске полиэтиленовых труб высокой плотности (ПНД), которые используются в системах водоснабжения, газоснабжения, канализации и технических сетях.

Проект стоимостью 1,25 млрд теңге был введен в эксплуатацию в 2023 году. Для его реализации предприятию была оказана государственная поддержка в виде субсидирования кредита на инвестиционные цели в размере 500 млн тенге.

Сегодня на предприятии работают 47 человек. Средняя заработная плата составляет 310 тыс. теңге.

В ходе посещения аким области Асхат Шахаров ознакомился с производственным процессом, выпускаемой продукцией и условиями работы сотрудников.

Глава региона отметил важность развития местного производства и расширения выпуска отечественной продукции, востребованной в инфраструктурных и строительных проектах региона, подчеркнув, что развитие таких предприятий создает мультипликативный эффект для экономики: способствует росту занятости, развитию смежных отраслей и увеличению объемов производства и налоговых поступлений в региональный бюджет.