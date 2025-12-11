Производство и потребление рыбы в Казахстане продолжает расти, а число регионов, активно развивающих рыбную отрасль, увеличивается ,передает BAQ.KZ.

По данным за январь–октябрь 2025 года, в стране выпущено 36,2 тысячи тонн свежей, охлаждённой и мороженой рыбы — это на 13% больше, чем годом ранее. Существенный рост отмечен и в сегменте переработанной продукции: выпуск консервированной рыбы, икры и заменителей увеличился на 20,2% и достиг 12,3 тысячи тонн. Производство ракообразных и моллюсков также выросло — с 2 до 4 тонн.

Лидером по выпуску свежей и мороженой рыбы стала Восточно-Казахстанская область, произведя 9,1 тысячи тонн продукции. Следом идут Атырауская, Кызылординская, Туркестанская и Алматинская области. В производстве консервов и икры пальму первенства удерживают Туркестанская, Западно-Казахстанская и Восточно-Казахстанская области. Выпуск ракообразных и моллюсков осуществлялся только в Атырауской и Павлодарской областях.

В январе–сентябре местные предприятия обеспечили почти половину спроса на переработанную рыбную продукцию — 49,6%, против 47,8% годом ранее. Общий выпуск достиг 44,5 тысячи тонн, тогда как импорт вырос на 6,4% и составил 45,2 тысячи тонн. Экспорт и реэкспорт, напротив, снизились на 15,2%, сократившись до 12,7 тысячи тонн. Реализация на внутреннем рынке увеличилась на 16,1% и достигла 77 тысяч тонн.

Пищевые предпочтения населения при этом остаются относительно стабильными. Во втором квартале 2025 года среднее потребление рыбы и морепродуктов составило 3,5 килограмма на человека, что лишь на 0,5% выше прошлогоднего уровня. Потребление свежей рыбы выросло почти на 2%, тогда как потребление мороженой продукции сократилось почти на 9%. Сельдь также стала менее популярной — её потребление снизилось на 9,9%.

Региональная картина показывает значительные различия. Главными любителями рыбы оказались жители Северо-Казахстанской области, где потребление составило 5,7 килограмма на человека. В тройку лидеров вошли также Акмолинская и Атырауская области. Меньше всего рыбы едят в Шымкенте — всего 1,1 килограмма на человека, а также в Мангистауской и Жамбылской областях.

Расходы домохозяйств на рыбную продукцию растут. Во втором квартале средние траты составили 20,3 тысячи тенге — на 8,4% больше, чем годом ранее. Максимальные расходы зафиксированы в Атырауской области, затем следуют Туркестанская область и Алматы. Минимальные траты отмечены в Шымкенте, Мангистауской и Костанайской областях.

Цены на рыбу и морепродукты продолжают расти: в октябре они подорожали на 2,5% за месяц и на 16,3% в годовом выражении. Сильнее всего выросли цены на мороженую рыбу — почти на 23% за год. Наиболее заметное подорожание в месячной динамике зафиксировано в Кызылординской области — почти 14%. В Павлодарской и Жамбылской областях рост цен был минимальным, а в Шымкенте стоимость рыбной продукции вовсе не изменилась.

Увеличение производства при одновременном росте внутреннего спроса и постепенном удорожании продукции формирует устойчивый интерес как потребителей, так и производителей, усиливая значимость рыбной отрасли для экономики страны.