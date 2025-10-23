После нескольких месяцев стремительного роста золото неожиданно пошло на спад, передает BAQ.KZ со ссылкой на Energyprom.

21 октября 2025 года его стоимость снизилась сразу на 5,4% — с рекордных 4381 до 4118 долларов США за тройскую унцию. Накануне, 20 октября, драгоценный металл достиг исторического максимума, подорожав с начала года на 66,6%, а за последние два месяца — на 25%.

Снижение совпало с завершением индийского фестиваля Дивали, во время которого традиционно дарят золото, монеты и украшения. Спрос на золото в Индии, которая является вторым крупнейшим потребителем металла в мире и формирует до 30% мирового спроса, резко растёт перед праздником, а после него часто происходит коррекция. Дополнительным фактором падения стало ослабление торговой напряжённости между Китаем и США, что снизило интерес инвесторов к золоту как к надёжному активу.

Главным двигателем роста цен в этом году стали покупки золота центральными банками, стремящимися сократить зависимость от доллара США и укрепить свои резервы. Существенную роль сыграл и розничный спрос — на фоне экономической нестабильности золото оставалось одной из самых популярных форм инвестиций.

Казахстанский рынок также ощутил влияние мировой "золотой волны". В конце августа один грамм золота стоил 58,7 тысячи тенге, к концу сентября цена выросла на 14,5% до 67,3 тысячи, а к 20 октября достигла рекордных 74,8 тысячи тенге. Уже 21 октября стоимость снизилась на 1,6% — до 73,6 тысячи тенге. В целом с начала года золото в Казахстане подорожало более чем на 70%.

Рекордное удорожание золота стало одним из факторов роста производства ювелирных изделий в стране. По данным Бюро национальной статистики, за январь–сентябрь 2025 года объём производства составил 1,9 миллиарда тенге — на 63% больше, чем годом ранее. Однако на долю отечественных ювелиров приходится всего от 1% до 5% рынка, а около 90% оборота, по оценке экспертов, по-прежнему находится в тени.

При этом сами ювелирные изделия и часы в Казахстане продолжают дорожать: в сентябре цены выросли на 4% за месяц и на 42,1% за год. На мировом рынке ювелирных украшений лидируют золотые изделия — на них приходится 54,9% объёма продаж, а наиболее популярной категорией остаются кольца, доля которых достигает 33,8%. В 2024 году объём мирового ювелирного рынка оценивался в 366,8 миллиарда долларов, а к концу 2025 года прогнозируется рост до 578,5 миллиарда.

Золото остаётся символом достатка, традиций и инвестиций, но в этом году оно оказалось не только украшением, но и испытанием для кошельков. Рост цен ударил даже по романтикам: стоимость обручальных колец в Казахстане за год выросла почти на 45%, и теперь предложение руки и сердца обошлось многим куда дороже, чем ожидалось.