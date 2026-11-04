Прокуратура Актобе устранила препятствие для инвестпроекта стоимостью 3,5 млрд тенге

В Актобе благодаря вмешательству городской прокуратуры удалось устранить препятствие, мешавшее реализации инвестиционного проекта стоимостью 3,5 млрд тенге.

Речь идет о строительстве мультибрендового сервисного центра «KAMAZ». При сопровождении проекта прокуратура выявила проблему с подключением будущего объекта к электросетям.

Изначально инвестору предложили подключиться к подстанции, расположенной в 7,5 км от объекта. Это создавало дополнительные сложности и затрудняло реализацию проекта.

После вмешательства прокуратуры технические условия пересмотрели. В результате инвестор получил возможность подключить сервисный центр к ближайшей городской электросети.

Таким образом, проблему с электроснабжением удалось решить, что позволило продолжить реализацию проекта.

После ввода сервисного центра в эксплуатацию планируется создать 70 новых рабочих мест.