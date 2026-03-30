В ходе судебного разбирательства по делу Жанабыловых между сторонами возникла дискуссия относительно содержания видеозаписей, представленных в качестве доказательств. Представители обвинения и защиты по-разному трактуют смысл опубликованных материалов, что стало предметом отдельного обсуждения в зале суда, передает BAQ.kz.

Помощник старшего прокурора Олжас Хайруллаев заявил, что в видеороликах, распространяемых обвиняемыми, отсутствуют прямые призывы к покупке курсов. По его словам, основной акцент делался на регистрации, а не на оплате участия.

«Хотел бы также обратить внимание суда на следующий момент: в своих видеозаписях обвиняемые говорят о необходимости регистрации. Они не призывают напрямую "покупать курс". То есть смысл сводится к тому, что при регистрации человек автоматически становится участником», – отметил он.

В свою очередь адвокат Жанабыловых Гаухар Айтжанова не согласилась с доводами стороны обвинения. Она заявила, что представленные в суде видеоматериалы были вырваны из контекста и не отражают полной картины.

По словам защитника, продажа курсов началась 21 августа, тогда как сама обучающая программа должна была стартовать 31 августа.

«Уважаемый суд, прошу разрешения выразить возражение. Во-первых, продажи курса начались 21 августа, а сам курс должен был стартовать 31 августа. Даже в тех видеозаписях, которые были представлены в суде, в двух случаях звучали фразы “купил сестре”, “купил супруге”. Однако хочу подчеркнуть: эти видеоматериалы вырваны из контекста - у них нет начала и завершения. То есть были вырезаны фрагменты, где люди рассказывают о курсах и объясняют, что они их приобрели», – заявила она.

Адвокат подчеркнула, что видеозаписи были представлены не в полном объеме, в связи с чем, по её мнению, их односторонняя интерпретация не может считаться объективной.