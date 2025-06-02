В Талдыкоргане продолжаются прения сторон по громкому делу об убийстве Шерзата Полата. На последнем заседании гособвинитель Дана Сарсенбай представила позицию прокуратуры, подчеркнув, что смертельный удар нанёс один из подсудимых — Шынасыл Абзал. Остальные участники, по её словам, не несут прямой ответственности за смерть потерпевшего, передаёт BAQ.KZ.

"Суд — это место правды и справедливости. Даже если совершено тяжкое преступление, мы обязаны действовать в строгом соответствии с законом и доказательствами", — заявила Сарсенбай, сославшись на нормы уголовного и процессуального законодательства.

Гособвинитель подчеркнула, что по выводам судебно-медицинской экспертизы, Шерзат Полат скончался от одного удара ножом в область левого лёгкого, который привёл к массивной кровопотере. Следствие установило, что удар нанёс Шынасыл Абзал.

Действия других фигурантов дела — Аскентая, братьев Токтаубаевых, Белгожаева, Калиахметова, Илиясова и Сакиева — обвинение предложило квалифицировать как особо грубое хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Как отметила Сарсенбай, их удары руками, ногами и прикладами не стали причиной смерти и не повлекли тяжких телесных повреждений.

"Мы обязаны установить правду, и каждый должен нести ответственность только за то, что действительно совершил. Только так мы сможем обеспечить верховенство закона", — подчеркнула прокурор.

Сарсенбай также обратила внимание на давление, оказываемое на суд общественностью, и отметила, что любые эмоции и субъективные оценки не должны влиять на вынесение приговора.

Таким образом, прокуратура не поддержала ходатайство стороны потерпевших о переквалификации обвинения на убийство, совершённое группой лиц. По мнению обвинения, доказательств для этого недостаточно. Прокурор просит суд учесть индивидуальную роль каждого обвиняемого и принять решение в соответствии с принципами справедливости и закона.