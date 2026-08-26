Прокуратура: оснований для возврата дела Мырзуан прокурору нет

Государственные обвинители попросили суд отказать защите Улданы Мырзуан в ходатайстве о возвращении уголовного дела прокурору.

По мнению стороны обвинения, доводы адвокатов о нарушениях на стадии досудебного расследования, неполноте экспертиз и необходимости проведения дополнительных исследований должны рассматриваться уже в рамках главного судебного разбирательства.

«Все доводы, изложенные адвокатами, являются предметом рассмотрения в главном судебном разбирательстве, в том числе при исследовании доказательств. Мы к исследованию материалов уголовного дела еще не перешли, мы все еще на стадии допроса потерпевших», – заявила прокурор.

Она также отметила, что главное судебное разбирательство по делу уже назначено и в настоящее время продолжается.

«По данному уголовному делу, согласно части 5 статьи 321 Уголовно-процессуального кодекса, уже назначено главное судебное разбирательство. Мы сейчас рассматриваем дело в главном судебном разбирательстве. Прошу отказать», – сказала государственный обвинитель.

До этого защита заявила, что строительно-техническая экспертиза была проведена без части документов, которые запрашивали сами эксперты. Речь, в частности, шла о проектно-сметной и исполнительной документации, материалах авторского надзора, протоколах испытаний и других технических документах.

По словам адвокатов, эксперты обращались к следователю с просьбой предоставить эти материалы, однако часть документации так и не была передана. В связи с этим защита считает экспертное заключение неполным и настаивает на проведении дополнительных исследований.

Государственное обвинение с этой позицией не согласилось.

«Что касается необходимости проведения дополнительных экспертиз – судебно-технической, строительной, экономической, финансовой, – при исследовании материалов дела и основной экспертизы мы дополнительно на этом остановимся, и представленным доказательствам будет дана правовая оценка», – заявил второй государственный обвинитель.

Прокуратура также отвергла доводы защиты о том, что подсудимая не была обеспечена надлежащей юридической помощью на досудебной стадии. Представитель обвинения напомнил, что ранее интересы Мырзуан представлял другой адвокат.

«В материалах уголовного дела имеется защитник, который осуществлял защиту. В этой связи прошу отказать в полном объеме», – отметил прокурор.

Еще один представитель обвинения назвал ходатайство адвокатов необоснованным.

«Считаю данное ходатайство необоснованным. Адвокат указывает, что имеются существенные нарушения в ходе досудебного расследования, затем просит назначить дополнительные экспертизы. В этой связи прошу отказать в полном объеме», – заявил он.

В ходе обсуждения ходатайства один из потерпевших поддержал позицию защиты и согласился с необходимостью возврата уголовного дела прокурору. Другие участники процесса оставили вопрос на усмотрение суда.

После заслушивания сторон суд удалился в совещательную комнату для принятия решения по ходатайству защиты.