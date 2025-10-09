В Стамбуле прокуратура инициировала масштабное расследование, в рамках которого 19 известных актеров, музыкантов и инфлюенсеров были доставлены на допрос и обязаны сдать анализы на наркотики, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Euronews. Как сообщает турецкая пресса, операция прошла на рассвете силами жандармерии Стамбула. Среди фигурантов — актеры Кубилай Ака, Каан Йылдырым, Беррак Тюзюнатач, Демет Авшар, Озге Озпиринччи, Мерт Языджиоглу, певицы Хадисе, Ирем Дериджи, Зийнет Сали, а также блогеры Дуйгу Озаслан и Дерин Талу.

По данным прокуратуры, речь идёт о проверке подозрений в употреблении наркотиков и пропаганде наркотических веществ. Обвинения пока никому не предъявлены. Согласно турецкому законодательству, при подтверждении факта употребления возможны лечение, реабилитация или испытательный срок вместо тюрьмы. Расследование проходит на фоне усиления давления властей на артистов и оппозиционных деятелей. Ранее турецкому певцу Mabel Matiz предъявили обвинение за "непристойность" в тексте песни, а женская группа Manifest — за "непристойные действия" на сцене.