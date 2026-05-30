Прокуратура Усть-Каменогорска защитила права более 2,5 тысяч предпринимателей
Прокуратурой города Усть-Каменогорска продолжается системная работа по защите прав субъектов предпринимательства.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
С начала текущего года по мерам прокурорского реагирования защищены права более 2,5 тысяч предпринимателей.
Органами прокуратуры пресекаются незаконные действия со стороны контролирующих органов и коммунальных монополистов, устраняются административные барьеры, разрешаются правовые коллизии, препятствующие осуществлению предпринимательской деятельности.
Одним из ключевых факторов эффективности данной работы являются прямые и оперативные коммуникации с бизнес-сообществом, позволяющие своевременно реагировать на нарушения прав предпринимателей.
В этих целях Генеральной прокуратурой Республики Казахстан запущено мобильное приложение «Мобильный прокурор: Гражданин».
Приложение позволяет предпринимателям напрямую обращаться за правовой помощью, оперативно сообщать о фактах незаконного давления, административных препятствий и иных нарушений.
Информация о запуске приложения размещена на информационно-визуальных конструкциях города Усть-Каменогорска.
На сегодняшний день посредством приложения уже поступило 32 обращения от предпринимателей. По каждому обращению организованы соответствующие проверочные мероприятия и оказана необходимая правовая помощь.
Прокуратура города призывает предпринимателей регистрироваться в приложении «Мобильный прокурор: Гражданин» и использовать предусмотренные законом механизмы защиты своих прав.
Самое читаемое
- В Казахстане обсудят строительство нового аэропорта в курортной зоне Кендерли
- Первый запуск состоялся: как проект "Байтерек" изменит космическую отрасль Казахстана
- На заседании ВЕЭС приняли заявление о развитии искусственного интеллекта
- ЕНПФ исключили из первичного рынка ГЦБ: Нацбанк и Минфин раскрыли требования к первичным дилерам
- В Уральске загорелось кафе