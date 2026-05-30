Прокуратура Усть-Каменогорска защитила права более 2,5 тысяч предпринимателей

Прокуратурой города Усть-Каменогорска продолжается системная работа по защите прав субъектов предпринимательства.

С начала текущего года по мерам прокурорского реагирования защищены права более 2,5 тысяч предпринимателей.
 
Органами прокуратуры пресекаются незаконные действия со стороны контролирующих органов и коммунальных монополистов, устраняются административные барьеры, разрешаются правовые коллизии, препятствующие осуществлению предпринимательской деятельности.
 
Одним из ключевых факторов эффективности данной работы являются прямые и оперативные коммуникации с бизнес-сообществом, позволяющие своевременно реагировать на нарушения прав предпринимателей.
 
В этих целях Генеральной прокуратурой Республики Казахстан запущено мобильное приложение «Мобильный прокурор: Гражданин».
 
Приложение позволяет предпринимателям напрямую обращаться за правовой помощью, оперативно сообщать о фактах незаконного давления, административных препятствий и иных нарушений.
 
Информация о запуске приложения размещена на информационно-визуальных конструкциях города Усть-Каменогорска.
 
На сегодняшний день посредством приложения уже поступило 32 обращения от предпринимателей. По каждому обращению организованы соответствующие проверочные мероприятия и оказана необходимая правовая помощь.
 
Прокуратура города призывает предпринимателей регистрироваться в приложении «Мобильный прокурор: Гражданин» и использовать предусмотренные законом механизмы защиты своих прав.
 

