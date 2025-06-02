Во время прений сторон прокурор Дана Сарсенбай отметила, что действия обвиняемых были правильно квалифицированы и отражают особо тяжкий характер преступления. По её словам, группа лиц, действуя по предварительному сговору, применила холодное оружие и проявила крайнюю жестокость не только по отношению к подростку, но и к его семье. Всё это происходило демонстративно, с полным пренебрежением к человеческой жизни и общественному порядку, передаёт BAQ.KZ.

Обвинение настаивает на назначении максимально строгих сроков заключения. Абзал Шынасыл обвиняется по статье 99 части 2 (убийство), статье 293 части 3 (хулиганство), а также статье 24 части 3 (приготовление и покушение на преступление). Прокурор запросила для него 23 года лишения свободы. Равиль Сакиев обвиняется по статье 293 части 3 (хулиганство), статье 99 части 2 (убийство) и статье 24 части 3 (покушение на убийство) — ему грозит 20 лет. Азамат Тоқтаубаев обвиняется по статье 293 части 3 (хулиганство) и статье 188 (кража), и с учётом предыдущего приговора прокурор запросила 15 лет лишения свободы.

Шыңғыс Белғожаев, Дархан Аскентай, Нұрбол Тоқтаубаев и Дидар Қалиахмет обвиняются по статье 293 части 3 (хулиганство); каждому из них прокурор предложила назначить по 7 лет заключения. Нұркияс Ілиясов обвиняется по той же статье, однако с учётом ранее неотбытого наказания прокурор требует 9 лет лишения свободы. Несовершеннолетнему Дидару Ысқақу, обвиняемому по статье 434 (несообщение о тяжком преступлении), предложено назначить 1 год 6 месяцев лишения свободы с отбыванием срока в учреждении для несовершеннолетних.

Также прокурор обратила внимание на свидетелей, которые, по её словам, пытались ввести суд в заблуждение, скрыв ключевую информацию. Она потребовала вынести частное постановление и передать материалы в Департамент полиции Алматы для дополнительной проверки.

В завершение речи Дана Сарсенбай подчеркнула, что суровое и справедливое наказание является не только реакцией на случившееся, но и способом восстановления общественного доверия к правосудию.

"Мы не вправе облегчить боль семьи, но обязаны показать, что справедливость существует. Это было посягательство не только на жизнь, но и на моральные устои общества. Подсудимые должны понести наказание, соответствующее тяжести совершённого", — заявила она.

Ожидается, что в ближайшие заседания к прениям подключится сторона защиты. После этого обвиняемым будет предоставлено последнее слово, и суд вынесет приговор.